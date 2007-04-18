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    Почеттино после победы над «Ман Сити»: «Счастлив и горд. Мои игроки – герои»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о выходе в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Ман Сити» в 1/4 финала благодаря голу на чужом поле (3:4, 4:4 по сумме двух матчей).

    «Невероятно то, как все это закончилось. Я так счастлив и горд. Мои игроки – герои. Я так рад за них, так рад за наших фанатов.

    В тот момент произошло много вещей в моей голове (отмененный гол «Ман Сити» в дополнительное время матча – прим. Sports.ru), было огромное разочарование, но потом решение поменяли. Вот за это мы любим футбол.

    Сегодня мы показали свой характер, это была невероятная игра», – сказал Почеттино в эфире BT Sport.

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