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    «Тоттенхэм» – седьмой английский клуб в полуфинале ЛЧ. АПЛ побила рекорд Ла Лиги

    Теги премьер-лига Англия Ла Лига Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол

    «Тоттенхэм» по сумме двух матчей прошел «Манчестер Сити» (4:4) за счет гостевого гола в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Лондонцы впервые в эпоху Лиги чемпионов вышли в полуфинал. Таким образом, Англия побила рекорд Испании по количеству клубов, игравших в полуфинале.

    Полуфиналисты ЛЧ от Англии: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Лидс» и «Тоттенхэм». От Испании – «Реал», «Барселона», «Валенсия», «Атлетико», «Вильярреал» и «Депортиво».

    «Тоттенхэм» сыграет в 1/2 финала ЛЧ впервые за 57 лет. Это рекордный промежуток

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    665 голосов
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      17%
    • Тоттенхэм
      8%
    • Ливерпуль
      35%
    • Барселона
      40%

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