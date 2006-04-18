«Тоттенхэм» – седьмой английский клуб в полуфинале ЛЧ. АПЛ побила рекорд Ла Лиги

по сумме двух матчей прошел «Манчестер Сити» (4:4) за счет гостевого гола в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Лондонцы впервые в эпоху Лиги чемпионов вышли в полуфинал. Таким образом, Англия побила рекорд Испании по количеству клубов, игравших в полуфинале.

Полуфиналисты ЛЧ от Англии: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Лидс» и «Тоттенхэм». От Испании – «Реал», «Барселона», «Валенсия», «Атлетико», «Вильярреал» и «Депортиво».

«Тоттенхэм» сыграет в 1/2 финала ЛЧ впервые за 57 лет. Это рекордный промежуток