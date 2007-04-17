У Месси 24 гола в ворота английских клубов в ЛЧ. Это рекорд

«Барселона» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).
Дубль сделал нападающий каталонской команды Лионель Месси. У него теперь 24 гола в ворота английских команд в 32 играх ЛЧ против них, что является рекордом турнира.
Девять раз аргентинец забивал в ворота «Арсенала», шесть – в ворота «Манчестер Сити». Четырежды он отличался в матчах с «МЮ», трижды – с «Челси» и еще дважды он забивал «Тоттенхэму».
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