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    У Месси 24 гола в ворота английских клубов в ЛЧ. Это рекорд

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов Арсенал Тоттенхэм рекорды Футбол

    «Барселона» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

    Дубль сделал нападающий каталонской команды Лионель Месси. У него теперь 24 гола в ворота английских команд в 32 играх ЛЧ против них, что является рекордом турнира.

    Девять раз аргентинец забивал в ворота «Арсенала», шесть – в ворота «Манчестер Сити». Четырежды он отличался в матчах с «МЮ», трижды – с «Челси» и еще дважды он забивал «Тоттенхэму».

    Смотрите прямую трансляцию матча «Барселона» – «МЮ» на Sports.ru.

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