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    Сергей Семак: «Ракицкому помогает супруга – и тренироваться, и готовиться. Там все хорошо»

    Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Игорь Смольников Ярослав Ракицкий Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о ничьей с «Локомотивом» (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Достаточно напряженная игра, много борьбы, нервозности. Жаль, что пропустили после нелепого рикошета. Обе команды старались выиграть, у нас в концовке второго тайма были моменты. Ничьей мы недовольны, хотелось выиграть.

    – Сейчас говорят, что «Зенит», скорее всего, станет чемпионом. Это давит?

    – Любой команде достаточно сложно лидировать с первого тура, есть определенный груз ответственности, усталость. Мы должны делать свое дело, мы пытаемся взять только то, что нужно, и полезное из того, что говорят.

    – Нобоа не готов играть в старте?

    – Он готов играть. Сначала он много пропустил, потом поездка в сборную, в которой было сложно с точки зрения часовых поясов. В связи с травмами Ерохина, Шатова и Кузяева мы лимитированы, Нобоа страдает из-за лимита в том числе. Не сомневаюсь, что мы найдем как его использовать в ближайших матчах, потому что это важный игрок для нас.

    – Смольникова заменили из-за травмы?

    – Нет, травм нет, причина в другом. Он не вошел в игру так, как хотелось, было довольно много ошибок, поэтому его заменил.

    – Вы говорили с Луневым перед матчем о дуэли вратарей сборной?

    – Нет, не говорили. У нас свои задачи. Этот вопрос точно не стоял перед игрой.

    – Как будете решать проблемы с флангами?

    – Будем работать. Те, кто у нас есть, полностью отдается играм и тренировкам. Если будет возможность взять игроков сильнее тех, кто есть сейчас, мы это сделаем.

    – У Ракицкого талант к таким штрафным?

    – Есть и талант, и трудолюбие. Благодаря им и бьет штрафные, и он довольно долго играет на высоком уровне. А помогает ему супруга – и тренироваться, и готовиться, там все хорошо. Он усилил нашу игру, разнообразил ее и с точки зрения атакующих действий, – сказал Семак.

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