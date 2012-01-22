Шубенков, Ласицкене и еще 40 российских легкоатлетов получили нейтральный статус от IAAF на 2019 год

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 42 российских спортсменов на допуск к международным стартам в нейтральном статусе.

В ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была ограничена в правах, российские спортсмены имеют право выступать только в нейтральном статусе.

Нейтральный статус получили:

Спринт: Дженнифер Акиниймика, Вячеслав Колесниченко, Алена Мамина, Полина Миллер.

100 и 110 м с/б: Мария Аглицкая, Сергей Шубенков.

400 м: Олеся Солдатова.

400 м с/б: Тимофей Чалый, Вера Рудакова.

1500 м: Егор Николаев.

Длинные дистанции: Ринас Ахмадеев, Федор Шутов.

Спортивная ходьба: Василий Мизинов, Яна Смердова.

Тройной прыжок: Диана Адасько, Алексей Федоров, Анна Крылова, Виктория Прокопенко, Олег Брайко (+ прыжки в высоту).

Прыжки в высоту: Илья Иванюк, Мария Кочанова, Елена Куличенко, Мария Ласицкене.

Прыжки с шестом: Елизавета Бондаренко, Оксана Гатауиллина, Георгий Горохов, Алена Лутковская, Тимур Моргунов, Илья Мудров, Ольга Муллина, Анжелика Сидорова.

Ядро: Максим Афонин, Александр Лесной.

Молот: Данила Данилов, Денис Лукьянов, Софья Палкина, Анастасия Шкурутова, Елизавета Царева.

Диск: Виктор Бутенко.

Многоборье: Вилена Комарова, Илья Шкуренев, Александр Комаров (только на ЧЕ до 20 лет).