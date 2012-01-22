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    Шубенков, Ласицкене и еще 40 российских легкоатлетов получили нейтральный статус от IAAF на 2019 год

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    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 42 российских спортсменов на допуск к международным стартам в нейтральном статусе.

    В ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была ограничена в правах, российские спортсмены имеют право выступать только в нейтральном статусе.

    Нейтральный статус получили:

    Спринт: Дженнифер Акиниймика, Вячеслав Колесниченко, Алена Мамина, Полина Миллер.

    100 и 110 м с/б: Мария Аглицкая, Сергей Шубенков.

    400 м: Олеся Солдатова.

    400 м с/б: Тимофей Чалый, Вера Рудакова.

    1500 м: Егор Николаев.

    Длинные дистанции: Ринас Ахмадеев, Федор Шутов.

    Спортивная ходьба: Василий Мизинов, Яна Смердова.

    Тройной прыжок: Диана Адасько, Алексей Федоров, Анна Крылова, Виктория Прокопенко, Олег Брайко (+ прыжки в высоту).

    Прыжки в высоту: Илья Иванюк, Мария Кочанова, Елена Куличенко, Мария Ласицкене.

    Прыжки с шестом: Елизавета Бондаренко, Оксана Гатауиллина, Георгий Горохов, Алена Лутковская, Тимур Моргунов, Илья Мудров, Ольга Муллина, Анжелика Сидорова.

    Ядро: Максим Афонин, Александр Лесной.

    Молот: Данила Данилов, Денис Лукьянов, Софья Палкина, Анастасия Шкурутова, Елизавета Царева.

    Диск: Виктор Бутенко.

    Многоборье: Вилена Комарова, Илья Шкуренев, Александр Комаров (только на ЧЕ до 20 лет).

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