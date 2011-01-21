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    Мы побороли полноэкранную рекламу со звуком в приложениях. Спасибо вам

    Теги Sports.ru Футбол

    С начала 2019 года пользователи приложений Sports.ru активно жаловались на полноэкранную рекламу, которая по умолчанию запускалась со звуком.

    Вы писали комментарии и присылали письма – спасибо, мы ценим вашу внимательность и отзывы, поэтому старались как можно быстрее решить проблему.

    Мы оперативно связались со всеми рекламными сетями-партнерами, чтобы отключить всю видеорекламу. К сожалению, оперативно решить проблему это не помогло.

    Мы выяснили, что реклама со звуком стала приходить через отдельный формат – мультимедийные объявления (MRAID). В прошлую пятницу этот отраслевой стандарт был отключен в наших приложениях.

    Если вы столкнетесь с похожей проблемой, пожалуйста, сообщите нам через окно «Поддержка» в приложении или пишите на support.mobile@sports.ru. Мы будем работать. 

    Вы просто лучшие!

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