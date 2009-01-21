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    Светлана Журова: «Со своим трудолюбием Шипулин может выиграть праймериз «Единой России» в честной борьбе»

    Теги Светлана Журова Государственная дума Антон Шипулин политика Биатлон

    Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением насчет начала политической карьеры биатлониста Антона Шипулина.

    Ранее Шипулин заявил, что примет участие в предварительном голосовании «Единой России».

    «С его трудолюбием и многими другими качествами Антон может справиться и в честной борьбе выиграть в праймериз. Конечно, я готова помочь ему советами.

    Прохождение праймериз – очень непростая процедура, требующая знаний и умений. Антону уже сейчас надо начинать общаться с людьми, постигать многие вещи.

    Есть тематики, на которых необходимо выступать публично, оппонировать своим коллегам по партии, говорить по разным темам, которые спортсменам не всегда близки. В «Единой России» есть партийная школа, в которой можно пройти обучение», – сказала Журова.

    Шипулин идет в Госдуму. Еще в декабре он катался на лыжах

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