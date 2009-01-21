Светлана Журова: «Со своим трудолюбием Шипулин может выиграть праймериз «Единой России» в честной борьбе»

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением насчет начала политической карьеры биатлониста .

Ранее Шипулин заявил, что примет участие в предварительном голосовании «Единой России».

«С его трудолюбием и многими другими качествами Антон может справиться и в честной борьбе выиграть в праймериз. Конечно, я готова помочь ему советами.

Прохождение праймериз – очень непростая процедура, требующая знаний и умений. Антону уже сейчас надо начинать общаться с людьми, постигать многие вещи.

Есть тематики, на которых необходимо выступать публично, оппонировать своим коллегам по партии, говорить по разным темам, которые спортсменам не всегда близки. В «Единой России» есть партийная школа, в которой можно пройти обучение», – сказала Журова.

Шипулин идет в Госдуму. Еще в декабре он катался на лыжах