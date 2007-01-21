Шипулин официально объявил о желании стать депутатом Госдумы от «Единой России»

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру, официально объявил о желании стать депутатом Госдумы от «Единой России».

«В начале нового года я принял решение о том, что буду участвовать в праймериз («Единой России»), которые пройдут в мае. Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу.

– Кто проводил консультации с вами по этому вопросу, представители «Единой России» или губернатор?

– Предложение попробовать себя на выборах поступило мне через пару дней после пресс-конференции, на которой я объявил о завершении карьеры. Все произошло именно в такой последовательности, а не так, как многие думают, что перспектива стать депутатом повлияла на вопрос о продолжении карьеры спортсмена.

Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев мое решение участвовать в праймериз поддержал», – рассказал Шипулин.

Шипулин идет в Госдуму. Еще в декабре он катался на лыжах