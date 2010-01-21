13-летняя фигуристка, заявившая о необходимости допинга: «Я сказала глупость. Не думала, что меня не так поймут»

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова объяснила свое высказывание о том, что для стабильных выступлений нужно применять допинг.

«Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях.

Я не думала, что меня не так поймут», – сказала Шаботова.

Ранее фигуристка, тренирующаяся в клубе «Снежные барсы» в Москве, в прямом эфире в инстаграме заявила, что в фигурном катании необходим допинг. Она также предположила, что спортсменки, работающие на катке «Хрустальный», принимают запрещенные препараты.

13-летняя фигуристка сказала, что для стабильности нужен допинг. Мы связались с ее мамой