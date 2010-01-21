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    13-летняя фигуристка, заявившая о необходимости допинга: «Я сказала глупость. Не думала, что меня не так поймут»

    Теги сборная России допинг видео женское катание Анастасия Шаботова Фигурное катание

    13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова объяснила свое высказывание о том, что для стабильных выступлений нужно применять допинг. 

    «Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях.

    Я не думала, что меня не так поймут», – сказала Шаботова.

    Ранее фигуристка, тренирующаяся в клубе «Снежные барсы» в Москве, в прямом эфире в инстаграме заявила, что в фигурном катании необходим допинг. Она также предположила, что спортсменки, работающие на катке «Хрустальный», принимают запрещенные препараты.

    13-летняя фигуристка сказала, что для стабильности нужен допинг. Мы связались с ее мамой

     
     
     
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    Публикация от 🍑NASTYA🍑 (@nastya_shabotova)

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