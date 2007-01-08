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    Олег Кононов: «Самедов – мастер, но он не в том возрасте, чтобы ждать своего часа на скамейке»

    Теги Спартак Крылья Советов Александр Самедов премьер-лига Россия Олег Кононов Жано Ананидзе Артем Тимофеев Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал об уходе из команды Александра Самедова, Жано Ананидзе и Артема Тимофеева.

    — Что скажете про Александра Самедова?

    — На его позиции у нас есть молодые перспективные игроки. В то же время Александр еще хочет играть, и, как я понимаю, играть регулярно.

    Он, безусловно, мастер, за его плечами яркая карьера. Но опять же он не в том возрасте, чтобы ждать своего часа на скамейке запасных.

    При этом в другом клубе, где не так велика конкуренция, Самедов вполне может выходить в стартовом составе.

    — А что ждет Жано Ананидзе и Артема Тимофеева?

    — Мы рассчитываем, что эти игроки будут выступать за другие клубы на правах аренды. Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику.

    Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать, – сказал тренер.

    Самедов 14 января подпишет контракт до конца сезона с «Крыльями Советов».

    Также самарцы бесплатно арендуют Жано и на правах аренды подпишут Тимофеева.

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