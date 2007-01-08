Олег Кононов: «Самедов – мастер, но он не в том возрасте, чтобы ждать своего часа на скамейке»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал об уходе из команды Александра Самедова, Жано Ананидзе и Артема Тимофеева.
— Что скажете про Александра Самедова?
— На его позиции у нас есть молодые перспективные игроки. В то же время Александр еще хочет играть, и, как я понимаю, играть регулярно.
Он, безусловно, мастер, за его плечами яркая карьера. Но опять же он не в том возрасте, чтобы ждать своего часа на скамейке запасных.
При этом в другом клубе, где не так велика конкуренция, Самедов вполне может выходить в стартовом составе.
— А что ждет Жано Ананидзе и Артема Тимофеева?
— Мы рассчитываем, что эти игроки будут выступать за другие клубы на правах аренды. Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику.
Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать, – сказал тренер.
Самедов 14 января подпишет контракт до конца сезона с «Крыльями Советов».
Также самарцы бесплатно арендуют Жано и на правах аренды подпишут Тимофеева.