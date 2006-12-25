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    «СЭ»: «Спартак» не возьмет на первый сбор Самедова, Боккетти, Попова и Ананидзе. Жано удивлен больше всех

    Теги Спартак Александр Самедов Сальваторе Боккетти премьер-лига Россия возможные трансферы Ивелин Попов Жано Ананидзе Спорт-Экспресс Футбол

    «Спартак» намерен расстаться зимой по меньшей мере с четырьмя игроками – защитником Сальваторе Боккетти, хавбеками Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Жано Ананидзе.

    Спортивный директор красно-белых Сергей Родионов уже сообщил футболистам, что первый сбор в ОАЭ в январе пройдет без них, игроки могут искать варианты и нужно обсудить условия расторжения контракта.

    Самедов и Попов могут стать свободными агентами через полгода, соглашение Боккетти рассчитано до июня 2020 года, Жано – до июня 2021-го.

    По информации «Спорт-Экспресса», Жано больше других выставленных на трансфер игроков удивлен решением клуба. 26-летний грузин восстановился от травмы и в двух последних матчах выходил на замену. Его зарплата в «Спартаке» около 2 миллионов евро в год.

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