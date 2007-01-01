Ребров о Глушакове: «Своих не отдаем. Мы же не говорим болельщикам, какие кричалки кричать»

Голкипер Артем Ребров рассказал, как команда относится к конфликту полузащитника с болельщиками.

– Когда у нас в команде есть какие-то свои устои, считаю, не нужно туда лезть. И я людям могу об этом смело сказать.

Мы Дениса выбрали, значит, мы за него будем отвечать. И людям надо понять, что это выбор команды. Считаю, что мы делаем – это правильно.

– «Почему вы его защищаете? Почему он не снимет повязку?» Такие вопросы вам задают ваши знакомые болельщики?

– Конечно. Но болельщики немножко не понимают. У них все замыкается на Глушакове. А нужно показать, что есть команда.

Сегодня Глушаков – мы его не отдадим, завтра Ребров – не отдадим. Если мы в команде приняли решение, что он здесь, что он остается, значит, так оно и должно быть.

Мы не можем человека отдать, мы команда. На примере Глушакова мы должны показать, что своих не отдаем. Мы же не приходим на трибуну и не говорим, какие кричалки нужно кричать и какие транспаранты растягивать.

Везде какие-то мнения и слухи. Это сильно мешает. Один болельщик, с которым мы общаемся по теме благотворительности, мне пишет: «Артем, скажи, вы сами пошли на то, чтобы надеть майки в поддержку Глушакова и сфотографироваться?» Я ему пишу: «Нет, нам пистолеты всем поставили к голове».

Были майки с восьмеркой, были Жиго с Зобниным, Ещенко. Мы команда, мы – друг за друга, – сказал Ребров.

Toxic – главное слово-2018. При чем тут вообще спорт?