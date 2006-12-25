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    Адвокат жены Глушакова: «Денис вывел 170 млн рублей из совместно нажитого имущества»

    Теги Спартак светская хроника Денис Глушаков ТАСС Дарья Глушакова Футбол

    Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, рассказал 

    «В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка «Открытие» о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа еще 30 млн рублей на подконтрольные ему счета.

    Кроме того, это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой возбуждении по данным фактам уголовного дела.

    У него есть еще счета, по которым ожидается информация. Сумма выведенных Глушаковым средств может быть впечатляющей», – сказал Жорин.

    Адвокат Глушаковой: «Получил доказательства, что Денис вывел более 300 млн рублей с общего счета»

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