Адвокат жены Глушакова: «Денис вывел 170 млн рублей из совместно нажитого имущества»

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника Дениса Глушакова Дарьи, рассказал

«В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа еще 30 млн рублей на подконтрольные ему счета.

Кроме того, это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой возбуждении по данным фактам уголовного дела.

У него есть еще счета, по которым ожидается информация. Сумма выведенных Глушаковым средств может быть впечатляющей», – сказал Жорин.

Адвокат Глушаковой: «Получил доказательства, что Денис вывел более 300 млн рублей с общего счета»