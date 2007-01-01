Стэн Коллимор: «Даже если «Ливерпуль» победит «Сити» 5:0, парни Гвардиолы все равно будут фаворитами в борьбе за титул»

Бывший нападающий Стэн Коллимор поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

«Даже если «Ливерпуль» в четверг победит на «Этихаде» со счетом 5:0, парни Гвардиолы все равно будут моими фаворитами в борьбе за титул.

Победа с любым счетом будет означать, что банда Клоппа в порядке и превосходит своего соперника, особенно если учесть четвертьфинал Лиги чемпионов прошлого сезона.

Но у «Сити» есть все возможности для того, чтобы легко выдать серию из 15 матчей без поражений.

Несмотря на то, что «Ливерпуль» сам не проигрывает 20 матчей подряд, мне все еще не дает покоя то обстоятельство, что возможное преимущество в 10 очков к пятнице затем может быть уничтожено – впереди еще столько матчей.

Сейчас у спад, но у них очень хороший состав, и они уже прошли через этот период, а это многое значит. «Ливерпуль» же в этом сезоне не испытывал проблем, и я не знаю, как они отреагируют на неизбежные осечки», – сказал Коллимор.

«Сити», очнись, ты упал на третье место