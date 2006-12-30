Пеп Гвардиола: «Матч с «Ливерпулем» будет больше, чем просто за три очка»

Главный тренер Пеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионата Англии с (3:1).

«Было важно выиграть после двух поражений, и игроки выполнили эту задачу. Если команда набирает за сезон 100 очков, а после первого круга следующего сезона в ее активе 45 баллов, то все не так плохо. Мы неплохо идем, но наш соперник, возможно, сейчас один из сильнейших в Европе.

Будет ли готов де Брюйне к матчу с ? Гюндоган будет готов, а по ситуации с Кевином узнаем в четверг. Конечно, матч с «Ливерпулем» будет больше, чем просто за три очка, так как это лидер АПЛ», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в матче 21-го тура АПЛ в четверг, 3 января.