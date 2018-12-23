Юрген Клопп: «54 очка «Ливерпуля» – это что-то невероятное»

Главный тренер Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

Встреча состоится 3 января, начало – в 23:00 по московскому времени. «Ливерпуль» имеет 7 очков преимущества над «Манчестер Сити», идущим на втором месте в премьер-лиге.

«Мы голодны и не думаем об отрыве ни секунды. Мы думаем о том, что набрали 54 очка – это что-то невероятное. Это действительно кажется удивительным.

Все, что мы можем сделать, это продолжать двигаться вперед. Важно восстановиться, а затем подготовиться к следующей игре с «Манчестер Сити».

Мы все знаем, что – фантастическая команда. Кто может приехать на их стадион и думать о победе? Нет такой команды в мире.

«Ливерпулю» нужно будет выйти на поле и сделать все, чтобы добиться необходимого результата», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» – 3-й клуб АПЛ, набравший 54+ очка в 20 турах. Оба предыдущих стали чемпионами