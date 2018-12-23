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    Пеп Гвардиола: «Потеряем очки в игре с «Ливерпулем» – чемпионская гонка завершится»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча АПЛ с «Ливерпулем». Игра состоится на «Этихаде» 3 января.

    «Если потеряем в четверг очки, то, учитывая положение «Ливерпуля», чемпионская гонка завершится. Нам будет практически невозможно догнать их.

    Думаю, они еще будут терять очки, но не слишком много. И если мы хотим до конца претендовать на титул, мы должны одерживать победы.

    Нам предстоит матч с соперником, который на данный момент является лучшей командой в Европе и входит в топ-4 в мире. Вот почему игра в четверг – это вызов, и мы постараемся выиграть. Если нам удастся как можно дольше удерживать свою позицию, то в конце сезона сможем побороться за чемпионство.

    Знаю, что отставание в семь очков – это много, особенно учитывая, что «Ливерпуль» чрезвычайно убедителен и стабилен. Но мы играем дома и, надеюсь, поддержка болельщиков нам пригодится», – сказал Гвардиола.

    «Ман Сити» вернулся на 2-е место в АПЛ. Отставание от «Ливерпуля» – 7 очков

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