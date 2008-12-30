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    Гвардиола о текущей форме «Ливерпуля»: «Ман Сити» не может конкурировать с этой командой»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер Хосеп Гвардиола высказался о нынешнем состоянии «Манчестер Сити», который проиграл 2 матча подряд.

    «Пока у «Ман Сити» все хорошо. В первом круге мы набрали 44 очка. Если во втором получится взять столько же, у нас будет 88 очков. 88 очков – это чемпионство. Большинству команд, бравших титул АПЛ за последние 20 лет, понадобилось даже меньше очков. Мы неплохо поработали.

    Но, конечно, есть результаты двух последних матчей – против «Кристал Пэлас» и «Лестера», – и присутствует чувство, что сейчас есть две команды, которые были лучше нас в прошлом месяце.

    Что можно сказать, когда «Ливерпуль» не пропускает девять матчей и много забивает? Мы не можем конкурировать с этой командой с точки зрения сравнения.

    Футбол непредсказуем. Можно проиграть два, три, четыре или пять матчей. Такое может произойти. Завтра мы можем проиграть, а потом уступить «Ливерпулю» и в Кубке Англии.

    Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что нужно работать усерднее. После этого приходят победы, и все становится на свои места», – сказал Гвардиола.

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