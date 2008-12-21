Адвокат Глушаковой: «Смотрю эфир с Денисом и слезу пускаю. Как я понял, он жертва межконтинентального заговора»

Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал интервью футболиста в эфире программы Андрея Малахова на канале «Россия 1».

«Смотрю эфир с Глушаковым у Андрея Махалова и сам слезу пускаю. Как я понял, итог следующий: Глушаков - жертва межконтинентального заговора злодеев, жену одурманили, болельщиков подкупили, а проститутку в баню подбросили.

С точки зрения драматургии Денис поступает правильно - ему надо себя обелять. Он пытается сказать, что есть злодеи, которые хотят завладеть его имуществом. То есть заявление, по которому жена хочет половина нажитого совместно имущества и чтобы дети остались с ней. Все. Больше от Глушакова ничего не нужно.

Андрей Малахов молодец, получилось трогательно. Наверное, кто-то впечатлится и Денису поверят. Может ли это повлиять на суд? С точки зрения закона - нет. Но думаю, все как раз для этого и делается. К счастью, судьи не такие глупые, чтобы всему верить. Они много небылиц слышат и оправданий. Надеюсь, на суд это впечатления не произведет», - сказал Жорин.

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