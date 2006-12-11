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    Андрес Иньеста: «Месси – лучший игрок в истории, но некрасиво говорить, что Модрич не заслужил «Золотой мяч»

    Теги Барселона Реал Мадрид Андрес Иньеста Лионель Месси Ла Лига Лука Модрич Золотой мяч Футбол

    Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал итоги вручения приза «Золотой мяч».

    Обладателем награды стал полузащитник «Реала» Лука Модрич, форвард «Барселоны» Лионель Месси занял 5-е место.

    «Для меня Месси – лучший игрок в истории. Он имеет в своем арсенале все: дриблинг, удар с обеих ног, удар головой. Я не видел никого, кто мог бы сравниться с ним на футбольном поле, и он выступает на таком уровне уже 15 лет.

    В этом году Модрич выиграл «Золотой мяч», и было бы некрасиво говорить, что он не заслужил эту награду. Мы все знаем, каких успехов он добился в этом сезоне. Но нужно понимать, как при выборе победителя «Золотого мяча» оценивают выступление игроков. Для кого-то игра на чемпионате мира не столь важна, для кого-то – наоборот. В награде нет математической составляющей», – сказал Иньеста. 

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