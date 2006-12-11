Андрес Иньеста: «Месси – лучший игрок в истории, но некрасиво говорить, что Модрич не заслужил «Золотой мяч»

Экс-игрок «Барселоны» прокомментировал итоги вручения приза «Золотой мяч».

Обладателем награды стал полузащитник «Реала» Лука Модрич, форвард «Барселоны» занял 5-е место.

«Для меня Месси – лучший игрок в истории. Он имеет в своем арсенале все: дриблинг, удар с обеих ног, удар головой. Я не видел никого, кто мог бы сравниться с ним на футбольном поле, и он выступает на таком уровне уже 15 лет.

В этом году Модрич выиграл мяч», и было бы некрасиво говорить, что он не заслужил эту награду. Мы все знаем, каких успехов он добился в этом сезоне. Но нужно понимать, как при выборе победителя «Золотого мяча» оценивают выступление игроков. Для кого-то игра на чемпионате мира не столь важна, для кого-то – наоборот. В награде нет математической составляющей», – сказал Иньеста.