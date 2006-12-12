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    Овечкин, Модрич, конь Джастифай вошли в рейтинг самых доминантных спортсменов года ESPN. Первая – Байлс

    Теги Льюис Хэмилтон Леброн Джеймс Александр Овечкин Новак Джокович Лука Модрич Симона Халеп ESPN Джеймс Харден Элиуд Кипчоге Юдзуру Ханю Даниэль Кормье Кэтлин Ледеки Симоне Байлс Майк Траут Брианна Стюарт Хлоя Ким Теннис

    Спортивный журнал ESPN представил рейтинг самых доминантных спортсменов 2018 года (Dominant 20), составленный по методологии, которую разработал старший автор издания Питер Китинг.

    Результаты спортсменов, их призовые и другие критерии успешности сопоставлялись с максимально возможными показателями в их видах спорта за последний сезон. После этого лидеры в своих видах сопоставлялись с лидерами за последние 20 лет.

    1. Симоне Байлс (гимнастика)
    2. Элиуд Кипчоге (легкая атлетика)
    3. Даниэль Кормье (MMA)
    4. Ария Джутанугарн (гольф)
    5. Кэтлин Ледеки (плавание)
    6. Хлоя Ким (сноуборд)
    7. Брианна Стюарт (баскетбол)
    8. Лука Модрич (футбол)
    9. Симона Халеп (теннис)
    10. Новак Джокович (теннис)

    11. Юдзуру Ханю (фигурное катание)
    12. Льюис Хэмилтон («Формула-1»)
    13. Леброн Джеймс (баскетбол)
    14. Муки Бетс (бейсбол)
    15. Дрю Брис (американский футбол)
    16. Джастифай (скаковая лошадь)
    17. Александр Овечкин (хоккей)
    18. Патрик Махомс (американский футбол)
    19. Джеймс Харден (баскетбол)
    20. Майк Траут (бейсбол)

     

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