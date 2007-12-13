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    «Севилья» – «Краснодар» – 3:0. Гости пока выходят в плей-офф

    Теги Севилья Лига Европы Эвер Банега Краснодар Виссам Бен-Йеддер Футбол

    В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» громит «Краснодар» (3:0, второй тайм) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

    Выход российского клуба в плей-офф зависит от параллельного матча «Акхисар Беледие» – «Стандард» (0:0, второй тайм). Если гости выиграют, у трех команд в группе будет по 12 очков, и тогда будут считаться дополнительные показатели.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Краснодар».

    Севилья Испания – Краснодар Россия 3:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    13 декабря, 20.55, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Бен-Йеддер, 2:0 – 10 Бен-Йеддер, 3:0 – 49, пенальти Банега.
    СевильяВацлик, Каррису, Гомес, Эскудеро, Меркадо, Васкес, Меса, Банега (Амаду, 70), Промес, Бен-Йеддер (Навас, 72), Андре Силва (Муриэль, 77).
    КраснодарКрицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Стоцкий, 51), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Шишкин, 77), Игнатьев (Куэва, 61).
    Предупреждения:
    Газинский (14), Промес (40), Рамирес (40), Банега (65).
    Удаление:
    Рамирес (48).

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