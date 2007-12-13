«Севилья» – «Краснодар» – 3:0. Гости пока выходят в плей-офф

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Севилья» громит «Краснодар» (3:0, второй тайм) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
Выход российского клуба в плей-офф зависит от параллельного матча «Акхисар Беледие» – «Стандард» (0:0, второй тайм). Если гости выиграют, у трех команд в группе будет по 12 очков, и тогда будут считаться дополнительные показатели.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Краснодар».
- Дата проведения
- 13 декабря, 20.55, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 1:0 – 5 Бен-Йеддер, 2:0 – 10 Бен-Йеддер, 3:0 – 49, пенальти Банега.
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Севилья –
Вацлик, Каррису, Гомес, Эскудеро, Меркадо, Васкес, Меса, Банега (Амаду, 70), Промес, Бен-Йеддер (Навас, 72), Андре Силва (Муриэль, 77).
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Краснодар –
Крицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Стоцкий, 51), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Шишкин, 77), Игнатьев (Куэва, 61).
- Удаление:
- Рамирес (48).