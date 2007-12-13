«Севилья» – «Краснодар» – 3:0. Гости пока выходят в плей-офф

В матче 6-го тура группового этапа «Севилья» громит «Краснодар» (3:0, второй тайм) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

Выход российского клуба в плей-офф зависит от параллельного матча «Акхисар Беледие» – «Стандард» (0:0, второй тайм). Если гости выиграют, у трех команд в группе будет по 12 очков, и тогда будут считаться дополнительные показатели.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Краснодар».

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