Жиго опроверг, что был задержан в аэропорту за перевозку часов Rolex

Защитник Самюэль Жиго опроверг информацию о своем задержании.

Шереметьевская таможня сегодня сообщила о задержании незадекларированных часов Rolex при досмотре футболиста российского клуба.

По информации «РЕН ТВ», речь идет о защитнике московского «Спартака» .

«Фейк», – написал Жиго в сторис инстаграма, прикрепив скриншот новости, в которой говорится о его задержании.

Фото: инстаграм Самюэля Жиго.

На Жиго завели дело. Он не задекларировал часы Rolex на Шереметьевской таможне