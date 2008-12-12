Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жиго опроверг, что был задержан в аэропорту за перевозку часов Rolex

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Самюэль Жиго Футбол

    Защитник «Спартака»  Самюэль Жиго опроверг информацию о своем задержании.

    Шереметьевская таможня сегодня сообщила о задержании незадекларированных часов Rolex при досмотре футболиста российского клуба. 

    По информации «РЕН ТВ», речь идет о защитнике московского «Спартака» Самюэле Жиго.

    «Фейк», – написал Жиго в сторис инстаграма, прикрепив скриншот новости, в которой говорится о его задержании.

    Фото: инстаграм Самюэля Жиго.

    На Жиго завели дело. Он не задекларировал часы Rolex на Шереметьевской таможне

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться