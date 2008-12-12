Жиго опроверг, что был задержан в аэропорту за перевозку часов Rolex

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго опроверг информацию о своем задержании.
Шереметьевская таможня сегодня сообщила о задержании незадекларированных часов Rolex при досмотре футболиста российского клуба.
По информации «РЕН ТВ», речь идет о защитнике московского «Спартака» Самюэле Жиго.
«Фейк», – написал Жиго в сторис инстаграма, прикрепив скриншот новости, в которой говорится о его задержании.
Фото: инстаграм Самюэля Жиго.
На Жиго завели дело. Он не задекларировал часы Rolex на Шереметьевской таможне