«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту. Он восстанавливается в Тарасовке

опроверг информацию о задержании защитника Самюэля Жиго.

Шереметьевская таможня сегодня сообщила о задержании незадекларированных часов Rolex при досмотре футболиста российского клуба.

По информации «РЕН ТВ», речь идет о защитнике московского «Спартака» .

«Сегодня в СМИ появилась информация о том, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго был задержан за нарушение таможенных правил.

«Спартак» сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

В настоящее время Жиго, перенесший операцию крестообразных связок, находится в Москве и уже в течение нескольких дней продолжает курс реабилитации на нашей подмосковной базе в Тарасовке», – говорится в заявлении «Спартака».

На Жиго завели дело. Он не задекларировал часы Rolex на Шереметьевской таможне