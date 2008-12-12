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    «Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту. Он восстанавливается в Тарасовке

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Самюэль Жиго Футбол

    «Спартак» опроверг информацию о задержании защитника Самюэля Жиго.

    Шереметьевская таможня сегодня сообщила о задержании незадекларированных часов Rolex при досмотре футболиста российского клуба. 

    По информации «РЕН ТВ», речь идет о защитнике московского «Спартака» Самюэле Жиго.

    «Сегодня в СМИ появилась информация о том, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго был задержан за нарушение таможенных правил.

    «Спартак» сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

    В настоящее время Жиго, перенесший операцию крестообразных связок, находится в Москве и уже в течение нескольких дней продолжает курс реабилитации на нашей подмосковной базе в Тарасовке», – говорится в заявлении «Спартака».

    На Жиго завели дело. Он не задекларировал часы Rolex на Шереметьевской таможне

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