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    Апелляции Кокориных и Мамаева на продление ареста рассмотрят 18 декабря

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Стало известно, когда будут рассмотрены апелляционные жалобы представителей форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Адвокаты Кокорина и Мамаева намерены обжаловать решение суда о продлении заключения игроков под стражей до 8 февраля 2019 года.

    Заседание Мосгорсуда по делу братьев Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого рассмотрят 18 декабря. Начало заседания – в 10:00 по московскому времени.

    Согласно решению суда, футболисты и их друзья остались под стражей до 8 февраля как обвиняемые по делам о драках в центре Москвы.

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