Апелляции Кокориных и Мамаева на продление ареста рассмотрят 18 декабря

Стало известно, когда будут рассмотрены апелляционные жалобы представителей форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Адвокаты Кокорина и Мамаева намерены обжаловать решение суда о продлении заключения игроков под стражей до 8 февраля 2019 года.

Заседание Мосгорсуда по делу братьев Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого рассмотрят 18 декабря. Начало заседания – в 10:00 по московскому времени.

Согласно решению суда, футболисты и их друзья остались под стражей до 8 февраля как обвиняемые по делам о драках в центре Москвы.

Суд считает Кокорина и Мамаева ОПГ. Это какая-то чушь