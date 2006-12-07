Владислав Радимов: «Видел лицо Кокорина в зале суда. У меня слезы на глаза наворачивались»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал решение суда продлить арест и Павла Мамаева на два месяца.

– Главная тема недели – продление ареста Кокорина и Мамаева. Показательная порка?

– Я, конечно, за то, чтобы ребят отпустили. Не знаю досконально все законы. Но мне кажется, это уже перебор…

И я не понимаю происходящего вокруг. Жена Мамаева начинает выпускать толстовки с аббревиатурой «ММАмаев» и стулом внутри буквы «О» в фамилии «Кокорин». Еще не хватало деньги на этом зарабатывать!

Но при этом она же говорит, что любит Павла. Так если любишь – просто помолчи чуть-чуть. Люди, которые ходят на передачи, обсуждают что-то по этой теме, делают только хуже ребятам. Разговоры ни о чем.

То, что они накосорезили – это не обсуждается, очень сильно накосорезили. Однако четыре месяца в тюрьме за это – многовато… Хочется, чтобы они вернулись к нормальной жизни. Я видел кадры из зала суда, Кокорин сидит с таким лицом… У меня самого слезы на глаза наворачивались, — сказал Радимов.

Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО – возможно, даже до апреля