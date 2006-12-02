«Фратрия» об интервью Ещенко: «Очередная провокация со стороны «Спартака» в день дерби»

Объединение болельщиков «Фратрия» отреагировало на интервью защитника Андрея Ещенко пресс-службе красно-белых.

«Очередная провокация со стороны клуба в день дерби.

Вместо того чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию. Приняли к сведению», – говорится в сообщении «Фратрии» в твиттере.

«Спартак» сегодня сыграет с Локомотивом». Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

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