«Фратрия» об интервью Ещенко: «Очередная провокация со стороны «Спартака» в день дерби»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировало на интервью защитника Андрея Ещенко пресс-службе красно-белых.
«Очередная провокация со стороны клуба в день дерби.
Вместо того чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию. Приняли к сведению», – говорится в сообщении «Фратрии» в твиттере.
«Спартак» сегодня сыграет с Локомотивом». Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
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