Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после поражения от «Рапида» (1:2) в матче Лиги Европы вступил в переписку с болельщиками команды в инстаграме.

– Ну че, старая гвардия? Сами уйдете или дальше будете нас позорить? – написал один из болельщиков.

– Че ты не говорил, когда выиграли чемпионат и Суперкубок? Несчастье ты, – ответил Ещенко.

– Хватит жить прошлыми заслугами. После каждого позорного поражения будете про чемпионство вспоминать? Если не тянете, тренируйтесь больше. Если тренироваться нет желания, займитесь балетом. Бабло лопатой гребете, а 90 минут отпахать, как настоящие мужики, не можете. Несчастье – это ты, Андрей.

– Мы виноваты, и никто с нас ответственности не снимает. Но писать и об####ть на поле — это что…

– Всю жизнь, что ли, будешь теперь этим чемпионством прикрываться?! За текущий результат держи ответ!

– Согласен, сейчас не ахти. Сколько событий прошло вокруг команды. И вы тоже виноваты, верите слухам.

– Почему вы Карреру, как своего капитана, не защищали перед руководством? Может, потому что понимали, чем попахивало? Сколько Каррера ставил Глушака в основу, а он на свой уровень чемпионского сезона так и не вышел.

– Он вообще убрал меня, и потом все посыпалось. Вы думаете, что все знаете, но нет.

– Так расскажите! В чем проблема? Выдайте правду! Может, мы тогда поймем, в чем проблема, но пока все выглядит не в пользу нашего русского костяка. Мы же нормальные люди, все поймем.

– Если разрешат – расскажу. А так – не могу, – написал Ещенко.

Болельщик «Спартака» выбежал на поле, чтобы поговорить с Глушаковым. Тот его оттолкнул