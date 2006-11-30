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    Ещенко – фанатам «Спартака»: «Вы не все знаете. Если разрешат — расскажу»

    Теги Спартак Артем Ребров Дмитрий Комбаров Андрей Ещенко премьер-лига Россия болельщики Денис Глушаков Массимо Каррера Футбол

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после поражения от «Рапида» (1:2) в  матче Лиги Европы вступил в переписку с болельщиками команды в инстаграме.

    – Ну че, старая гвардия? Сами уйдете или дальше будете нас позорить? – написал один из болельщиков.

    – Че ты не говорил, когда выиграли чемпионат и Суперкубок? Несчастье ты, – ответил Ещенко.

    – Хватит жить прошлыми заслугами. После каждого позорного поражения будете про чемпионство вспоминать? Если не тянете, тренируйтесь больше. Если тренироваться нет желания, займитесь балетом. Бабло лопатой гребете, а 90 минут отпахать, как настоящие мужики, не можете. Несчастье – это ты, Андрей.

    – Мы виноваты, и никто с нас ответственности не снимает. Но писать и об####ть на поле — это что…

    – Всю жизнь, что ли, будешь теперь этим чемпионством прикрываться?! За текущий результат держи ответ!

    – Согласен, сейчас не ахти. Сколько событий прошло вокруг команды. И вы тоже виноваты, верите слухам.

    – Почему вы Карреру, как своего капитана, не защищали перед руководством? Может, потому что понимали, чем попахивало? Сколько Каррера ставил Глушака в основу, а он на свой уровень чемпионского сезона так и не вышел. 

    – Он вообще убрал меня, и потом все посыпалось. Вы думаете, что все знаете, но нет.

    – Так расскажите! В чем проблема? Выдайте правду! Может, мы тогда поймем, в чем проблема, но пока все выглядит не в пользу нашего русского костяка. Мы же нормальные люди, все поймем. 

    – Если разрешат – расскажу. А так – не могу, – написал Ещенко.

    Болельщик «Спартака» выбежал на поле, чтобы поговорить с Глушаковым. Тот его оттолкнул

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