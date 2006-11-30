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    Дани Алвес: «Матч «Бока» – «Ривер» в Европе – это самый большой позор в моей жизни»

    Теги ПСЖ Дани Алвес лига 1 Франция высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ривер Плейт происшествия Кубок Либертадорес Сантьяго Бернабеу Футбол

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес раскритиковал решение КОНМЕБОЛ провести ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

    «Решение провести матч «Бока» – «Ривер» вне Южной Америки – это самый большой позор, который я только видел как футболист, как южноамериканец и как человек, который верит, что спорт может жить благодаря страсти, чувствам и особенно уважению.

    Мне кажется, что люди, которые не имеют отношения к произошедшему, не должны платить за плохих парней. Возможно, у них был единственный шанс увидеть матч «Боки» и «Ривера» в финале, но игру переносят в Европу!

    Я не имею отношения к этой ситуации, но я как южноамериканский игрок и как любитель футбола и здоровой конкуренции почувствовал, что вправе и даже обязан выразить свое мнение.

    Надеюсь, это не сыграет на пользу футболу и не повлияет на уважение тех, кто не имеет к случившемуся никакого отношения. Не надо искоренять грубость, что-то отбирая у этих людей. Это можно сделать, научив их правильным вещам», – сказал Алвес.

    «Ривер» и «Бока» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» 9 декабря в ответном матче финала Кубка Либертадорес

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