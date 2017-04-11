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    Около автобуса дортмундской «Боруссии» взорвалась бомба, пострадал футболист

    Теги Боруссия Дортмунд Монако бундеслига Германия Лига чемпионов происшествия Марк Бартра

    Около автобуса «Боруссии» Дортмунд взорвалась бомба. Игроки находятся в безопасности, пострадал один человек.

    По информации Bild, от осколков стекла пострадал защитник Марк Бартра, он доставлен в больницу.

    Инцидент произошел незадолго до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако». Информации по отмене матча сейчас нет.

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