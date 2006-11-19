Прокуратура требует пожизненного срока для обвиняемого в подрыве автобуса «Боруссии» Д

Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для обвиняемого в нападении на автобус дортмундской 11 апреля 2017 года. Судебное заседание по делу состоялось сегодня.

Сергей Веннергольд, имеющий немецкое и российское гражданство, обвиняется в изготовлении самодельных бомб и их подрыве возле автобуса команды, которая направлялась на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с .

В результате подрыва были разбиты стекла автобуса, защитник Марк Бартра и один полицейский получили травмы.

По версии следствия, обвиняемый рассчитывал заработать на разнице курса бумаг.

Ранее сообщалось, что Веннергольд купил 15 тысяч пут-опционов (биржевой контракт, дающий право на последующую продажу актива – прим. Sports.ru) на акции на 78 тысяч евро. Веннергольд мог заработать до 3,9 миллиона евро на резком падении акций клуба после взрыва.

Ожидается, что судьи вынесут вердикт на следующей неделе.