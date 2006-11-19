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    Прокуратура требует пожизненного срока для обвиняемого в подрыве автобуса «Боруссии» Д

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия происшествия Футбол

    Прокуратура Германии потребовала пожизненного заключения для обвиняемого в нападении на автобус дортмундской «Боруссии» 11 апреля 2017 года. Судебное заседание по делу состоялось сегодня. 

    Сергей Веннергольд, имеющий немецкое и российское гражданство, обвиняется в изготовлении самодельных бомб и их подрыве возле автобуса команды, которая направлялась на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако».

    В результате подрыва были разбиты стекла автобуса, защитник Марк Бартра и один полицейский получили травмы. 

    По версии следствия, обвиняемый рассчитывал заработать на разнице курса бумаг.

    Ранее сообщалось, что Веннергольд купил 15 тысяч пут-опционов (биржевой контракт, дающий право на последующую продажу актива – прим. Sports.ru) на акции «Боруссии» на 78 тысяч евро. Веннергольд мог заработать до 3,9 миллиона евро на резком падении акций клуба после взрыва.

    Ожидается, что судьи вынесут вердикт на следующей неделе.

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