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    Полиция квалифицировала взрывы у автобуса «Боруссии» как спланированное нападение

    Теги Боруссия Дортмунд Монако бундеслига Германия Лига чемпионов происшествия

    Полиция Дортмунда выступила с новыми подробностями относительно взрыва около автобуса «Боруссии», направлявшейся на игру с «Монако».

    По информации правоохранительных органов, взрывы можно квалифицировать как «спланированное нападение, целью которого была «Боруссия». Мотивы и предполагаемые нападавшие пока что неизвестны, следователи рассматривают все возможные варианты.

    Около места преступления была найдена записка. Авторы этой записки берут ответственность за нападение на автобус «Боруссии» на себя.

    Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен из-за взрыва. Что случилось?

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