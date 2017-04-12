Полиция квалифицировала взрывы у автобуса «Боруссии» как спланированное нападение

Полиция Дортмунда выступила с новыми подробностями относительно взрыва около автобуса «Боруссии», направлявшейся на игру с «Монако».

По информации правоохранительных органов, взрывы можно квалифицировать как «спланированное нападение, целью которого была «Боруссия». Мотивы и предполагаемые нападавшие пока что неизвестны, следователи рассматривают все возможные варианты.

Около места преступления была найдена записка. Авторы этой записки берут ответственность за нападение на автобус «Боруссии» на себя.

Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен из-за взрыва. Что случилось?