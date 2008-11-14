Адвокат Кокорина: «Предоставили суду все необходимые документы, чтобы Александра отпустили под залог»

Олег Попов, адвокат форварда Александра Кокорина, рассказал о кассационной жалобе, которую он подал на заключение игрока под стражу.

– Мы рассчитываем на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Наша сторона предоставила суду все необходимые документы и для перевода на домашний арест, и для освобождения из под стражи под подписку о невыезде – показали, что у Александра есть квартира в Москве, и для того, чтобы Кокорина отпустили под залог.

– Дата рассмотрения жалобы еще неизвестна?

– У меня нет сведений о том, что она назначена.

– Действительно ли вашему подзащитному могут продлить срок следствия по делу до 8 февраля будущего года?

– Еще не ясно, для начала необходимо понять, будет ли следствие выходить с таким запросом. Сейчас данных, подтверждающих это, у меня нет. Пока значится срок до 8 декабря, до этой даты еще предстоит проведение необходимых следственных мероприятий, по результатам которых следствие сделает выводы о необходимости продления, – сказал Попов.

Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». Тверской суд арестовал Мамаева и Кокорина до 8 декабря 2018 года.

Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

Орлов про Кокорина и Мамаева: «Я в Москве встречался с одним следователем. Он сказал: «Они обязательно получат срок»