Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Адвокат Кокорина: «Предоставили суду все необходимые документы, чтобы Александра отпустили под залог»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Олег Попов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о кассационной жалобе, которую он подал на заключение игрока под стражу.

    – Мы рассчитываем на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Наша сторона предоставила суду все необходимые документы и для перевода на домашний арест, и для освобождения из под стражи под подписку о невыезде – показали, что у Александра есть квартира в Москве, и для того, чтобы Кокорина отпустили под залог.

    – Дата рассмотрения жалобы еще неизвестна?

    – У меня нет сведений о том, что она назначена.

    – Действительно ли вашему подзащитному могут продлить срок следствия по делу до 8 февраля будущего года?

    – Еще не ясно, для начала необходимо понять, будет ли следствие выходить с таким запросом. Сейчас данных, подтверждающих это, у меня нет. Пока значится срок до 8 декабря, до этой даты еще предстоит проведение необходимых следственных мероприятий, по результатам которых следствие сделает выводы о необходимости продления, – сказал Попов.

    Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». Тверской суд арестовал Мамаева и Кокорина до 8 декабря 2018 года.

    Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это

    Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

    Орлов про Кокорина и Мамаева: «Я в Москве встречался с одним следователем. Он сказал: «Они обязательно получат срок»

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться