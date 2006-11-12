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    Кононов о Глушакове: «С каждым буду беседовать и работать. Капитана выберут игроки»

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков Олег Кононов Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, видит ли он в команде защитника Андрея Ещенко и полузащитника Дениса Глушакова.

    «Я уже сказал об этом. С каждым я буду беседовать и работать. Тренировки? Моя задача, чтобы каждый игрок прогрессировал.

    Трансферная политика? Я не буду говорить на эту тему в данный момент. Для меня самое главное — включиться в работу и делать свое дело. О трансферах расскажу по окончании чемпионата, если разрешит руководство.

    Будем ли меня капитана? Я всегда давал возможность выбирать капитана игрокам», – сказал Кононов.

    Также Кононов ответил на реплику о том, что Глушаков якобы ведет плетет заговоры против тренеров и это укрепилось в общественном сознании.

    «Общественное сознание… Для меня как для тренера самое главное — реальность.

    Если отойти от фамилий футболистов, то в моем понимании всегда должен быть контакт между тренером и игроком. Если есть нарушение в таком контакте, то виноват тренер. Это мое мнение. Я с таким сталкивался и всегда брал вину на себя», – заявил Кононов.

    Кононов мог прийти в «Спартак» намного раньше. Его дважды уговаривал Бесков

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