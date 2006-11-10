Василий Конов: «3,2 млн евро компенсации «Арсеналу» за Кононова – вымысел. Даже половины от этой суммы нет»

Журналист Василий Конов рассказал о сумме, которую заплатит тульскому «Арсеналу» за выкуп контракта и его тренерского штаба.

«Информация о компенсации за «Кононова» от в [размере] 3,2 миллиона евро – это вымысел. От и до. И даже 50% от 3,2 нет.

Все существенно скромнее (как бы ни хотелось Туле выдать желаемое за действительное), и зафиксировали сумму еще до возвращения хозяина из отпуска», – написал Конов.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Спартак» выплатит за Кононова и его штаб 500 тысяч евро, «Чемпионат.com» назвал цифру в 3,2 миллиона евро.