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    Василий Конов: «3,2 млн евро компенсации «Арсеналу» за Кононова – вымысел. Даже половины от этой суммы нет»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Олег Кононов Василий Конов Футбол

    Журналист Василий Конов рассказал о сумме, которую «Спартак» заплатит тульскому «Арсеналу» за выкуп контракта Олега Кононова и его тренерского штаба.

    «Информация о компенсации «Арсеналу» за «Кононова» от Спартака в [размере] 3,2 миллиона евро – это вымысел. От и до. И даже 50% от 3,2 нет.

    Все существенно скромнее (как бы ни хотелось Туле выдать желаемое за действительное), и зафиксировали сумму еще до возвращения хозяина из отпуска», – написал Конов.

    Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Спартак» выплатит за Кононова и его штаб 500 тысяч евро, «Чемпионат.com» назвал цифру в 3,2 миллиона евро.

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