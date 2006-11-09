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    Кононов о переходе в «Спартак»: «Подождем немного»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Олег Кононов Матч ТВ Футбол

    Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов после матча с «Анжи» (2:0) прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак».

    — Вы по-прежнему не комментируете свой переход в другой клуб? Ведь болельщики по ходу матча вам что-то говорили, вы с ними общались у трибуны.

    — Подождем немного. Без комментариев, — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    После финального свистка Кононов обнял игроков «Арсенала» и пожал руки болельщикам тульского клуба.

    Ранее стало известно, что 52-летний специалист на следующей неделе возглавит «Спартак».

    Вместе с ним в Москву переберутся его помощники Сергей Кузнецов, Сантьяго Хесус, Стергиос Фотопулос, Даниэль-Овидиу Тудор и Михаил Кожевников.

    «Спартак» заплатит «Арсеналу» за Кононова и его тренерский штаб компенсацию в размере 3,2 миллиона евро (по другим данным – 500 тысяч евро).

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