Кононов о переходе в «Спартак»: «Подождем немного»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов после матча с «Анжи» (2:0) прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак».

— Вы по-прежнему не комментируете свой переход в другой клуб? Ведь болельщики по ходу матча вам что-то говорили, вы с ними общались у трибуны.

— Подождем немного. Без комментариев, — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

После финального свистка Кононов обнял игроков «Арсенала» и пожал руки болельщикам тульского клуба.

Ранее стало известно, что 52-летний специалист на следующей неделе возглавит .

Вместе с ним в Москву переберутся его помощники Сергей Кузнецов, Сантьяго Хесус, Стергиос Фотопулос, Даниэль-Овидиу Тудор и Михаил Кожевников.

«Спартак» заплатит «Арсеналу» за Кононова и его тренерский штаб компенсацию в размере 3,2 миллиона евро (по другим данным – 500 тысяч евро).