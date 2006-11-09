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    Кононов обнял игроков «Арсенала» и пожал руки фанатам после игры с «Анжи»

    Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Анжи фото Арсенал Тула Олег Кононов Чемпионат.com Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов после домашнего матча 14-го тура РПЛ против «Анжи» (2:0) обнял каждого игрока своей команды на поле.

    Также 52-летний специалист подошел к болельщикам тульской команды и пожал им руки. При этом он не смог сдержать слез.

    Ранее стало известно, что Кононов на следующей неделе возглавит «Спартак».

    Вместе с 52-летним специалистом в Москву переберутся его помощники Сергей Кузнецов, Сантьяго Хесус, Стергиос Фотопулос, Даниэль-Овидиу Тудор и Михаил Кожевников.

    «Спартак» заплатит «Арсеналу» за Кононова и его тренерский штаб компенсацию в размере 3,2 миллиона евро (по другим данным – 500 тысяч евро).

     

    Фото: кадры из трансляций каналов «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

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