Football Leaks: шейх Мансур потратил на «Ман Сити» 1,1 млрд евро за 4 года и запустил проект «Длинный лук» для обхода ФФП

Руководители «Манчестер Сити» в 2012 году запустили проект, направленный на борьбу с финансовым фэйр-плей, сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные .

В 2008 году шейх Мансур, член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, приобрел и за два года потратил 300 миллионов евро на покупку новых игроков, а за первые четыре года в общей сложности инвестировал в клуб в 1,1 миллиарда евро.

Из-за внедрения правил финансового фэйр-плей о безубыточности клубов «горожане» вынуждены были разрабатывать стратегию, которая позволила бы им соответствовать требованиям УЕФА.

Владельцы «Манчестер Сити» поручили исполнительному директору найти креативное решение. Он ответил в письме: «Нам нужно бороться с ФФП. И делать это надо незаметно, иначе нас назовут глобальным врагом футбола».

Так был запущен проект «Длинный лук». Главный юрисконсульт манчестерского клуба Саймон Клифф объяснял название тем, что длинный лук был оружием, которое англичане использовали, чтобы победить французов в битвах при Креси и при Азенкуре. В то время УЕФА руководил француз , который и продвигал идею финансового фэйр-плей.

Клуб при помощи Сориано создал модель, позволившую частично или полностью отделить от клуба многие из операционных расходов. Для сокрытия от УЕФА больших убытков «Манчестер Сити» создал дочернее предприятие, направленное на работу с акциями и расходами.

Например, клуб передал маркетинговые права своих игроков внешней компании Fordham Sports Management, точнее, продал их, в то время как все клубы должны платить свои футболистам за использование их образов в своих целях. «Горожане» перестали платить маркетинговые сборы, и расходы сократились, а сделка принесла клубу около 30 миллионов евро, что помогло в работе с УЕФА.

Кроме того, «Ман Сити», как уже сообщалось, завышал спонсорские выплаты, основные суммы поступали от компаний шейха Мансура.

В первый год действия новых правил ФФП Следственная палата УЕФА изучила счета «Манчестер Сити» и выявила нарушения. Клуб в ответ пригрозил подать в суд на УЕФА, аудиторов и других лиц, участвующих в расследовании. В итоге «Ман Сити» удалось заключить сделку с генеральным секретарем УЕФА Джанни Инфантино, который помог англичанам избежать серьезных санкций.

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