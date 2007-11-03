ФИФА об информации Football Leaks: «Цель – подорвать работу Инфантино и нового руководства»

выступила с заявлением относительно информации о коррупции в футболе.

Вчера стало известно, что нынешний президент организации Джанни Инфантино, будучи генсеком УЕФА, помогал «ПСЖ» и избежать наказания за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Также сообщалось, что экс-президент Франции Николя Саркози обещал эмиру Катара устроить в его стране ЧМ-2022, если он купит . Бывший президент УЕФА Мишель Платини в итоге помог это устроить.

«Четыре недели назад группа журналистов отправила в несколько сотен вопросов, основанных на электронных сообщениях и другой информации, полученной незаконно третьими лицами.

Несмотря на то, что мы ответили на заданные нам вопросы прямо и честно, некоторые СМИ решили игнорировать большинство наших ответов и исказить как факты, так и правду в преднамеренной попытке дискредитировать ФИФА и ввести в заблуждение читателей. Это очевидно.

Как видно из «расследований», проведенных некоторыми СМИ, существует только одна конкретная цель: попытка подорвать работу нового руководства ФИФА и, в частности, президента и генерального секретаря Фатмы Самуры.

С момента вступления в должность нового руководства ФИФА произошли изменения. Они были необходимы, и мы очень гордимся ими. Как известно, ФИФА находилась в плачевной ситуации в 2015 году и стремилась к восстановлению после десятилетий пренебрежительного и плохого управления.

Многие бывшие официальные лица ФИФА в настоящее время подвергаются уголовному преследованию в Швейцарии и за рубежом. Многие другие официальные лица ФИФА, которые в течение долгих лет поддерживали этот дискредитированный уже режим, также больше не находятся в ФИФА. Следовательно, более чем очевидно, что изменения должны были быть сделаны на всех уровнях, чтобы дать ФИФА новый старт.

Неудивительно, что некоторые из тех, кто был уволен, заменен или просто остался недоволен, продолжают распространять ложные слухи и инсинуации о новом руководстве. Мы знаем, что есть люди, которые из-за разочарования хотели бы подорвать ФИФА по своим собственным корыстным причинам.

Поэтому также вызывает сожаление тот факт, что некоторые средства массовой информации иногда оказывают поддержку подобным ложным утверждениям, по-видимому, без каких-либо соображений относительно реальных и существенных изменений, которые произошли в ФИФА, поскольку старый режим был сметен в атмосфере стыда.

ФИФА приветствует честные и продуманные журналистские расследования и уважает объективных журналистов. Мы не всегда ждем, что они разделят наши взгляды или мнения, однако все, о чем мы просим, ​​- это справедливость и правдивость в описании работы, которую мы делаем, и которую мы будем продолжать делать ради футбола.

Мы будем с радостью взаимодействовать со всеми СМИ, которые хотели бы получить более четкое представление о нашей работе, изменениях, которые мы внесли, и с теми, кто хотел бы способствовать успеху организации в будущем.

Скорее всего, вся эта ситуация повлечет за собой попытку очернить тех, кто работает над улучшением положения дел в мировом футболе.

Мы не будем отвлекаться от нашей работы. ФИФА неоспоримо в гораздо более лучшем положении, чем это было два года назад. Мы приветствуем любые конструктивные споры. И мы будем продолжать двигаться вперед и будем сильнее, чем когда-либо», – говорится в заявлении ФИФА.

Масштабный слив Football Leaks: коррупция в УЕФА и лига для суперклубов