Football Leaks: «Ман Сити» платил зарплату Манчини через «Аль-Джазиру» и офшор на Маврикии

«Манчестер Сити» платил зарплату тренеру в обход налогового законодательства.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на l’Espresso, в новой серии разоблачающей информации от есть сведения о зарплате нынешнего тренера сборной Италии во время его работы в Англии (2009-2013).

«Манчестер Сити» выплачивал зарплату Манчини через клуб , базирующийся в Абу-Даби и принадлежащий владельцу «горожан» шейху Мансуру бен Зайеду аль-Найяну.

Деньги в «Аль-Джазиру» для выплат Манчини поступали через офшор на Маврикии.

Напомним, что летом 2012 года Манчини подписал с «Ман Сити» пятилетний контракт на 25 миллионов фунтов, а позже получил компенсацию за его расторжение.

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