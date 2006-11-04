Фанаты «Спартака» скандируют оскорбления в адрес Глушакова, Федуна и Рианчо на матче с «Уралом»

Болельщики «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки с первых минут матча 13-го тура РПЛ против (0:0, первый тайм).

Скандирования посвящены полузащитнику , исполняющему обязанности главного тренера Раулю Рианчо и владельцу клуба .

Одна из цензурных кричалок в адрес Глушакова звучит так: «Иушаков!»

Кроме того, болельщики «Спартака» освистали фамилию Рианчо при объявлении составов команд.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Урал».

Фанаты «Спартака» против Глушакова: постоянный свист и оскорбления