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    Фанаты «Спартака» скандируют оскорбления в адрес Глушакова, Федуна и Рианчо на матче с «Уралом»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия происшествия болельщики Урал видео Денис Глушаков Рауль Рианчо Чемпионат.com Футбол

    Болельщики «Спартака» скандируют оскорбительные кричалки с первых минут матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (0:0, первый тайм).

    Скандирования посвящены полузащитнику Денису Глушакову, исполняющему обязанности главного тренера Раулю Рианчо и владельцу клуба Леониду Федуну.

    Одна из цензурных кричалок в адрес Глушакова звучит так: «Иушаков!»

    Кроме того, болельщики «Спартака» освистали фамилию Рианчо при объявлении составов команд.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Урал».

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