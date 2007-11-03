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    «Локомотив» выиграл 400-й матч в чемпионатах России. Больше побед лишь у «Спартака» и ЦСКА

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия рекорды Спорт-Экспресс Футбол

    «Локомотив» дома победил «Арсенал» (3:1) в матче 13-го тура РПЛ.

    Московский клуб одержал 400-ю победу в чемпионатах России.

    Чаще в России выигрывали только две команды – «Спартак» (449) и ЦСКА (428).

    Эта победа стала пятой подряд для «Локомотива» в премьер-лиге. Команда впервые за восемь лет выдала такую серию.

    Клубный рекорд «Локомотив» установил в 1995 году, когда были выиграны 11 встреч подряд. Рекорд чемпионатов России принадлежит ЦСКА, который одержал 13 побед на стыке двух сезонов – 2013/14 и 2014/15.

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