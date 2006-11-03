Юрий Семин: «Мы победили закономерно. Что говорит Кононов – не наш вопрос»

Главный тренер Юрий Семин прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 13-го тура РПЛ.

– Очень сложный первый тайм. превосходил нас в агрессии, хотя моментов особо не было.

Второй тайм – мы молодцы. Добавили в движении. Пошли хорошие комбинации, забили два гола. Удалось переломить ситуацию.

– Кононов сказал, что оба гола засчитали неверно.

– Как это неверно? Мы победили закономерно. Что говорит Кононов, не наш вопрос.

– Смолов попал в заявку. Когда ждать его на поле?

– Надеемся, в ближайшее время сможет выйти. Фарфан сегодня играл в стартовом составе. На данном этапе 45 минут для него достаточно. Джефферсон старался, но результативных действий не было.

– Почему заменили Баринова на Идову?

– Не планировали эту замену заранее. Ситуация диктовала перестановки. У Баринова была желтая карточка. Я боялся, что за любое нарушение его удалят. Мы рекордсмены по красным карточкам в этом сезоне.

– Сейчас можно сказать, что «Локомотив» в порядке?

– Сейчас да. У нас хорошая серия побед. Но впереди Лига чемпионов. Команду после матча не отпускаем.

Сейчас едем на базу, кушать, спать и завтра отправляемся в Порту. До этого летели шесть часов в Красноярск и шесть обратно, теперь столько же в Португалию. Очень сложный график.

Если сумеем восстановиться, будем в порядке. Уже сейчас можно отметить положительный момент, что вторые таймы команда проводит активно, как в прошлом году. Значит, мы подходим к нужным кондициям, – сказал тренер.