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    Кононов об игре с «Локомотивом»: «Плохое судейство. Арбитр берет и ломает игру»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Олег Кононов Максим Лисовой Резиуан Мирзов Сергей Сергеевич Иванов Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов раскритиковал судей после матча с «Локомотивом» (1:3) в 13-м туре РПЛ.

    – Игра хорошая, судейство плохое. Мы достойно играли. Но очередная судейская ошибка в чемпионате у нас. Можно посчитать, сколько раз проигрывали из-за судей. Сегодня то же самое.

    – Сказалась ли усталость после Кубка?

    – Сказалось судейство. Первый тайм играли хорошо. После замен «Локомотива» после первого тайма стало сложнее. Но мы выстояли.

    Не хватило нам точности в исполнении, когда проводили свои атаки. Но пропустили два быстрых гола.

    Первый – это беспредел полный. Мяч уходит от игрока соперника, но почему-то карточку получает Мирзов. Второй беспредел – Лисового загоняют в борт, как в хоккее. Вы все сами видели, что тут говорить.

    Судья берет и ломает игру, а мы получаем такой результат, – заявил Кононов.

    Матч обслуживала бригада арбитра Сергея Иванова.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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