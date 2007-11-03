Кононов об игре с «Локомотивом»: «Плохое судейство. Арбитр берет и ломает игру»

Главный тренер Олег Кононов раскритиковал судей после матча с «Локомотивом» (1:3) в 13-м туре РПЛ.

– Игра хорошая, судейство плохое. Мы достойно играли. Но очередная судейская ошибка в чемпионате у нас. Можно посчитать, сколько раз проигрывали из-за судей. Сегодня то же самое.

– Сказалась ли усталость после Кубка?

– Сказалось судейство. Первый тайм играли хорошо. После замен после первого тайма стало сложнее. Но мы выстояли.

Не хватило нам точности в исполнении, когда проводили свои атаки. Но пропустили два быстрых гола.

Первый – это беспредел полный. Мяч уходит от игрока соперника, но почему-то карточку получает Мирзов. Второй беспредел – Лисового загоняют в борт, как в хоккее. Вы все сами видели, что тут говорить.

Судья берет и ломает игру, а мы получаем такой результат, – заявил Кононов.

Матч обслуживала бригада арбитра Сергея Иванова.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.