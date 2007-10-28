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    Суарес реализовал первый пенальти в класико, назначенный с помощью VAR

    Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи видео Луис Суарес Рафаэль Варан Хосе Мария Санчес Мартинес видеоповторы Класико Футбол

    «Барселона» обыгрывает «Реал» в матче 10-го тура чемпионата Испании (2:0, первый тайм).

    Второй мяч каталонской команды забил нападающий Луис Суарес с пенальти на 30-й минуте.

    Уругваец сам заработал 11-метровый после нарушения со стороны Рафаэля Варана. Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не сразу назначил пенальти, прибегнув к системе видеопомощи арбитрам (VAR). После просмотра повтора рефери принял решение.

    Это первый пенальти в истории противостояния «Барселоны» и «Реала», назначенный при помощи VAR.

    На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча «Барселона» – «Реал».

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