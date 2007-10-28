Суарес реализовал первый пенальти в класико, назначенный с помощью VAR

«Барселона» обыгрывает «Реал» в матче 10-го тура чемпионата Испании (2:0, первый тайм).

Второй мяч каталонской команды забил нападающий Луис Суарес с пенальти на 30-й минуте.

Уругваец сам заработал 11-метровый после нарушения со стороны Рафаэля Варана. Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не сразу назначил пенальти, прибегнув к системе видеопомощи арбитрам (VAR). После просмотра повтора рефери принял решение.

Это первый пенальти в истории противостояния «Барселоны» и «Реала», назначенный при помощи VAR.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча «Барселона» – «Реал».