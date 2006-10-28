Безвыигрышная серия «Реала» достигла 5 туров. Клуб на 9-м месте и отстает от лидера на 7 очков

Безвыигрышная серия «Реала» в чемпионате Испании продолжилась.

Сегодня «бланкос» потерпели крупное поражение от «Барселоны» (1:5). Безвыигрышная серия мадридской команды достигла 5 туров примеры.

Последняя победа «Реала» в чемпионате датирована 22 сентября, она случилась в матче с «Эспаньолом» (1:0). С того времени команда тренера Хулена Лопетеги один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

«Реал» занимает 9-е место в примере. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 7 очков.

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