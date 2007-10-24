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    В римском метро пострадали 16 россиян. Двое прооперированы, ампутация не потребовалась

    Теги ЦСКА Рома Лига чемпионов происшествия болельщики Р-Спорт Футбол

    16 россиян пострадали из-за поломки эскалатора в римском метро перед матчем Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА (3:0).

    Как рассказал поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй, трое находятся в тяжелом состоянии, а восьмерых уже выписали.

    Он также отметил, что в больницу попали четверо граждан Украины.

    Ранее в российском посольстве рассказали, что пострадавших продержат в больнице от 48 часов до семи дней. Все раненые поступили в трезвом состоянии.

    Сообщалось, что один из россиян лишился ноги после происшествия, однако эта информация не подтвердилась. В российском посольстве заявили, что итальянским врачам удалось сохранить ногу, ампутация не потребовалась.

    Римская прокуратура возбудила дело. Также ведется проверка городской службой транспорта.

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