Дочь Карреры о посте Глушакова: «Где мой комментарий?»

Франческа, старшая дочь экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, написала о своем пропавшем комментарии к посту полузащитника московской команды Дениса Глушакова.
«Где мой комментарий? 😂😂😂», – сторис с такими словами опубликовала Франческа Каррера.
Напомним, что Глушаков попрощался с Каррерой в инстаграме, однако Франческа оставила ему комментарий: «Ты серьезно?». Этот комментарий собрал около трех тысяч лайков.
Отметим, что итальянец ответил в инстаграме всем игрокам «Спартака», которые опубликовали прощальные посты, кроме Глушакова.
Младшая дочь Карреры: «Ненавижу Глушакова. Он хотел, чтобы мой папа ушел»
«Спартак» опять взрывает инстаграм. Да, Глушаков тоже