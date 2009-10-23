Дочь Карреры о посте Глушакова: «Где мой комментарий?»

Франческа, старшая дочь экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, написала о своем пропавшем комментарии к посту полузащитника московской команды Дениса Глушакова.

«Где мой комментарий? 😂😂😂», – сторис с такими словами опубликовала Франческа Каррера.

Напомним, что Глушаков попрощался с Каррерой в инстаграме, однако Франческа оставила ему комментарий: «Ты серьезно?». Этот комментарий собрал около трех тысяч лайков.

Отметим, что итальянец ответил в инстаграме всем игрокам «Спартака», которые опубликовали прощальные посты, кроме Глушакова.

Младшая дочь Карреры: «Ненавижу Глушакова. Он хотел, чтобы мой папа ушел»

«Спартак» опять взрывает инстаграм. Да, Глушаков тоже