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    Дочь Карреры о посте Глушакова: «Где мой комментарий?»

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Денис Глушаков Массимо Каррера Футбол

    Франческа, старшая дочь экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, написала о своем пропавшем комментарии к посту полузащитника московской команды Дениса Глушакова.

    «Где мой комментарий? 😂😂😂», – сторис с такими словами опубликовала Франческа Каррера.

    Напомним, что Глушаков попрощался с Каррерой в инстаграме, однако Франческа оставила ему комментарий: «Ты серьезно?». Этот комментарий собрал около трех тысяч лайков.

    Отметим, что итальянец ответил в инстаграме всем игрокам «Спартака», которые опубликовали прощальные посты, кроме Глушакова.

    Младшая дочь Карреры: «Ненавижу Глушакова. Он хотел, чтобы мой папа ушел»

    «Спартак» опять взрывает инстаграм. Да, Глушаков тоже

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