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    Илья Казаков: «Кононов и Скрипник. А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в «Спартаке»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Шалимов высшая лига Латвия Арсенал Тула Виктор Скрипник Олег Кононов Рига Футбол

    Журналист Илья Казаков намекнул, что экс-тренер «Вердера» Виктор Скрипник и возглавляющий тульский «Арсенал» Олег Кононов могут оказаться в «Спартаке». 

    «Кононов и (но не или) Скрипник. Интересно. А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в «Спартаке», – написал Казаков.

    Позже он запостил уточняющий твит:

    «Смешно. Про «Спартак» я написал утром применительно к Шалимову, а перевели с русского на русский».

    Ранее претендентами на пост тренера «Спартака» назывались: Станислав Черчесов, Леонарду Жардим, Курбан Бердыев, Леонид Слуцкий, Брендан Роджерс.

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