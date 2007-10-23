Илья Казаков: «Кононов и Скрипник. А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в «Спартаке»

Журналист Илья Казаков намекнул, что экс-тренер «Вердера» Виктор Скрипник и возглавляющий тульский «Арсенал» Олег Кононов могут оказаться в «Спартаке».

«Кононов и (но не или) Скрипник. Интересно. А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в «Спартаке», – написал Казаков.

Позже он запостил уточняющий твит:

«Смешно. Про «Спартак» я написал утром применительно к Шалимову, а перевели с русского на русский».

Ранее претендентами на пост тренера «Спартака» назывались: Станислав Черчесов, Леонарду Жардим, Курбан Бердыев, Леонид Слуцкий, Брендан Роджерс.