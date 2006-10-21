Sport24: решение о будущем Карреры примет президент «Лукойла» Алекперов

«Спартак» пока не принял решения по поводу отставки главного тренера команды .

По информации Sport24.ru, последнее слово за президентом «Лукойла» .

Несмотря на то, что Леонид Федун, председатель совета директоров , был готов уволить Карреру еще после матча с «Ростовом» (0:1), окружение Алекперова советовало ему не торопиться. Впрочем, какая реакция последует сейчас, после поражения от «Арсенала» (2:3), пока непонятно.

Заседание совета директоров состоится во вторник.

Ранее сообщалось, что Каррера будет отправлен в отставку, а на его пост претендуют Брендан Роджерс, а также Станислав Черчесов, Леонарду Жардим, Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев и неназванный немецкий тренер.

Ужасная осень «Спартака» продолжается