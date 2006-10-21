Sport24: решение о будущем Карреры примет президент «Лукойла» Алекперов

«Спартак» пока не принял решения по поводу отставки главного тренера команды Массимо Карреры.
По информации Sport24.ru, последнее слово за президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым.
Несмотря на то, что Леонид Федун, председатель совета директоров «Спартака», был готов уволить Карреру еще после матча с «Ростовом» (0:1), окружение Алекперова советовало ему не торопиться. Впрочем, какая реакция последует сейчас, после поражения от «Арсенала» (2:3), пока непонятно.
Заседание совета директоров «Спартака» состоится во вторник.
Ранее сообщалось, что Каррера будет отправлен в отставку, а на его пост претендуют Брендан Роджерс, а также Станислав Черчесов, Леонарду Жардим, Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев и неназванный немецкий тренер.